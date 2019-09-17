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В полиции сообщили первые детали поджога дома Гонтаревой

В полиции сообщили первые детали поджога дома Гонтаревой - Фото
Сгоревший дом (Фото - пресс-служба Нацполиции Киевской области - Facebook)
17.09.2019, 10:44

17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка

Полиция расследует поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что охранник ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел горение кровли дома", - заявили в пресс-службе. 

По данным следствия, установлено, что около 03:00 неизвестный, который подозревается в совершении поджога, перелазил через забор домовладения. 

Полиция также сообщила, что дом использовался в качестве дачного, начиная с мая. 

На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник, хотя до сентября 2019 года территория домовладения находилась под охраной шести сотрудников. 

"Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, которое совершило уничтожение имущества", - резюмировали в пресс-службе. 

Справка. 19 сентября ГБР обыскало киевскую квартиру Гонтаревой по делу о "хищениях в армии" (она проходит свидетелем). Экс-глава НБУ сказала LIGA.net, что дело в ГБР открыли по заявке юриста Андрея Портнова, который, по ее словам, помогает олигарху Игорю Коломойскому. Гонтарева также фигурирует в двух других делах: как подозреваемая в деле беглого олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления НБУ.

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