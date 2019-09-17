Поджог дома Гонтаревой. Зеленский ждет от Авакова раскрытия дела

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Офис президента отреагировал на поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой, назвав инцидент "брутальным преступлением" и призвав правоохранительные органы раскрыть это дело. Заявление офиса Зеленского опубликовано на Facebook.

"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть нерушимыми", - заявили в пресс-службе.

"Глава государства ждет от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - резюмировали в ОП.

17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой: видео.

Никто не пострадал: Гонтарева с семьей проживает сейчас в Лондоне.

В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки – Валерии Гонтаревой.

26 августа в центре Лондона на пешеходной дороге Гонтареву сбил автомобиль, после чего она попала в госпиталь с переломами костей стопы.

Экс-глава НБУ не исключает, что может попросить политического убежища в Лондоне, если на нее продолжится давление.

Справка. 19 сентября ГБР обыскало киевскую квартиру Гонтаревой по делу о "хищениях в армии" (она проходит свидетелем). Экс-глава НБУ сказала LIGA.net, что дело в ГБР открыли по заявке юриста Андрея Портнова, который, по ее словам, помогает олигарху Игорю Коломойскому. Гонтарева также фигурирует в двух других делах: как подозреваемая в деле беглого олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления НБУ.