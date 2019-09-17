Поджог дома Гонтаревой. У полиции осталась одна версия

Валерия Гонтарева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После просмотра записей с камер наблюдения, у правоохранителей осталась только одна версия пожара в здании бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой - умышленный поджог. Об этом заявил руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает Hromadske.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, неизвестный человек перебрасывал какие-то два чемодана через забор, а потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая стояла рядом и от нее загорелся уже весь дом", - заявил он.

Жукович добавил, что пока содержимое чемоданов не установлено, проводится соответствующая экспертиза. Следователи ищут другие видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

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