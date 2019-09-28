Порошенко проведал Гонтареву в Лондоне - фото

Петр Порошенко (Фото: скриншот видео 5 канал/Youtube)

"Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - написал Порошенко.

Гонтареву пятый президент посетил вместе с супругой. Они передали ей футболку с надписью "Валерия не сломается".

"С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Валерия не сломается. Знайте: никто из нас не сломается", - заявил Порошенко.