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Порошенко проведал Гонтареву в Лондоне - фото

Порошенко проведал Гонтареву в Лондоне - фото - Фото
Петр Порошенко (Фото: скриншот видео 5 канал/Youtube)
28.09.2019, 13:40

Пятый президент заявил, что экс-глава Нацбанка "не только сильный менеджер, но и сильная личность"

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил в Лондоне экс-главу НБУ Валерию Гонтареву после инцидента с наездом автомобиля. Порошенко написал об этом в Facebook

"Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - написал Порошенко.

Гонтареву пятый президент посетил вместе с супругой. Они передали ей футболку с надписью "Валерия не сломается".

"С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Валерия не сломается. Знайте: никто из нас не сломается", - заявил Порошенко.

  • 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе. У нее диагностировали переломы костей стопы. Экс-глава НБУ не исключает, что это реализация угроз со стороны олигарха и экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского
  • Утром 5 августа Гонтарева сообщила, что ночью сожгли автомобиль жены ее сына, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • На прошлой неделе Гонтарева заявила, что у нее в Украине уже ничего не осталось и она не будет возвращаться в страну.
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Петр Порошенко валерия гонтарева
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