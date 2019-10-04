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Рябошапка ушел от конкретики по делу Burisma и Байденов

Рябошапка ушел от конкретики по делу Burisma и Байденов - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 11:47

Генпрокурор заявил, что в ГПУ сейчас идет аудит всех дел, которые ранее осуществлялись органами прокуратуры или были закрыты

Генпрокурор Руслан Рябошапка, когда его спросили, будет ли ГПУ активизировать дело о возможной коррупции в связке "экс-вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер — Burisma", заявил, что ведомство сейчас "проводит аудит всех дел". Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Уточняя, сколько дел по Burisma сейчас расследуется, Рябошапка сказал: "Из того, что мы видели, там, где могут быть причастны Burisma или Байден, Злочевский или Курченко - где-то около 15". Он подчеркнул, что эти дела находятся в стадии проверки.

Рябошапка заявил, что в ГПУ пересматривают все производства, которые были закрыты или раздроблены или расследовались раньше, "чтобы принять решения по тем случаям, где решения раньше были приняты незаконно, чтобы их пересмотреть".

"Те дела, по которым прокуратура уже утратила право расследовать - я напомню, что с 20 ноября мы не сможем расследовать или дорасследовать никаких дел (следственные функции ГПУ перейдут к Госбюро расследований, - ред.), - нам нужно будет по таким производства принимать решения о передаче таких дел согласно подследственности", - пояснил он.

Справка. Burisma - одна из газодобывающих компаний Украины, владелец - экс-министр экологии времен Януковича Николай Злочевский. Его подозревают в том, что лицензии на разработку месторождений "Бурисме" и другим компаниям это ведомство согласовывало в бытность его министром.

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джозеф байден Burisma
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