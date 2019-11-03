Убийство Гандзюк. МВД объяснило маленькие сроки исполнителям

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Исполнители убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк получили маленькие сроки заключения потому, что они сотрудничали со следствием. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что исполнитель и организатор преступления Сергей Торбин получил наказание 6,5 лет лишения свободы. Двое других участников группы получили соответственно 3 и 4 года тюремного заключения.

В министерстве поясняют, что такие малые сроки заключения исполнителям преступления обусловлены тем, что они дали показания, заключили соглашение с прокурором, сотрудничали со следствием и рассказали, кто причастен к этому преступлению.

По данным МВД, это позволило следствию выявить главных организаторов и объявить ранее судимого за убийство Алексея Левина в розыск.

Сообщается, что в деле Гандзюк следователи Нацполиции провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в рамках своих полномочий и установили исполнителей и организаторов преступления.

После смерти Гандзюк генеральная прокуратура инициировала передачу дела следователем СБУ, которые должны установить заказчиков убийства. Соответствующие материалы дела полиция передала СБУ 5 ноября 2018 года.