Замгенпрокурора Трепак объяснил причину своего рапорта об отставке

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак объяснил свое заявление об отставке тем, что новый генпрокурор Ирина Венедиктова фактически отстранила его от процессуального руководства расследования дел Майдана и дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом он сказал в комментарии Зеркалу недели.
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Трепак объяснил, что принял решение об отставке после того, как Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей, в результате чего он, по его словам, фактически устраняется от дел Майдана и Гандзюк, а также дел, которые расследует СБУ. Трепак считает это вмешательством в осуществление им полномочий прокурора, что, на его взгляд, не будет способствовать эффективному расследованию.
"Причем мое фактическое отстранение от дела Гандзюк произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую", - отметил замгенпрокурора. "Создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует", - добавил он.
Трепак считает, что Венедиктова, перераспределив полномочия, нарушила закон о прокуратуре и предвидит, что прокурорам, которые сейчас занимаются расследованием указанных дел, "просто не дадут работать так, как у них нужно работать".
Также он высказал опасения, что в Украине будет прекращена реформа прокуратуры.
"Ухожу, потому что оставаться нет никакого смысла. Делать, как нужно для государства и как могу, - не дадут. А делать, как кому-то надо и для кого-то лично, - не хочу и не буду", - сказал Трепак.