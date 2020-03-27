Замгенпрокурора Трепак объяснил причину своего рапорта об отставке

Виктор Трепак (скриншот с видео)

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак объяснил свое заявление об отставке тем, что новый генпрокурор Ирина Венедиктова фактически отстранила его от процессуального руководства расследования дел Майдана и дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом он сказал в комментарии Зеркалу недели.

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Трепак объяснил, что принял решение об отставке после того, как Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей, в результате чего он, по его словам, фактически устраняется от дел Майдана и Гандзюк, а также дел, которые расследует СБУ. Трепак считает это вмешательством в осуществление им полномочий прокурора, что, на его взгляд, не будет способствовать эффективному расследованию.

"Причем мое фактическое отстранение от дела Гандзюк произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую", - отметил замгенпрокурора. "Создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует", - добавил он.

Трепак считает, что Венедиктова, перераспределив полномочия, нарушила закон о прокуратуре и предвидит, что прокурорам, которые сейчас занимаются расследованием указанных дел, "просто не дадут работать так, как у них нужно работать".

Также он высказал опасения, что в Украине будет прекращена реформа прокуратуры.

"Ухожу, потому что оставаться нет никакого смысла. Делать, как нужно для государства и как могу, - не дадут. А делать, как кому-то надо и для кого-то лично, - не хочу и не буду", - сказал Трепак.

Сегодня Трепак заявил, что уходит в отставку с должности заместителя генпрокурора.

Венедиктова, комментируя отстранение Трепака от дела об убийстве Гандзюк, заявила, что группа прокуроров по делу остается неизменной, а департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство ее нового зама Алексея Симоненко .