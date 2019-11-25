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Дело Гандзюк. Мангеру в два раза снизили залог

Дело Гандзюк. Мангеру в два раза снизили залог - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.11.2019, 15:52

Адвокаты обосновали свою позицию тем, что ранее его обвиняли в заказе убийства, а сейчас - в заказе тяжких телесных повреждений

Сегодня Шевченковский суд Киева снизил залог с 2,5 млн грн до 1,2 млн грн для председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого на данный момент в заказе нанесения тяжких телесных повреждений активистке Екатерине Гандзюк, которая впоследствии умерла. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защитников. Адвокаты просили снизить залог до 148000 грн, обосновывая позицию тем, что на момент, когда Мангеру выбирали залог, его подозревали в заказе убийства Гандзюк, и была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести около 2,5 миллиона грн залога. Подзащитный внес залог в феврале этого года, однако в апреле Мангеру смягчили подозрение, и сейчас ему инкриминируют заказ нанесения тяжких телесных повреждений.

Генпрокуратура возражала против такого решения, и суд назначил новый залог в размере 1152600 гривен.

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Екатерина Гандзюк убийство гандзюк владислав мангер
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