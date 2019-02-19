Дело Гандзюк: ГПУ обжаловала меру пресечения для Мангера

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Жалоба подана в Киевский апелляционный суд.

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Прокуратура просит отменить решение о назначении залога Мангеру и применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет.