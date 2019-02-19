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19.02.2019, 18:39

Дело Гандзюк: на Мангера надели электронный браслет

Дело Гандзюк: на Мангера надели электронный браслет - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что на Мангера не надели электронный браслет, так как их не оказалось в Херсоне

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На главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, надели электронный браслет. Также он сдал свой загранпаспорт. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко.

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что на Мангера не надели электронный браслет, так как их не оказалось в Херсоне. При этом журналисты ссылаются на Ильченко.

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Сегодня адвокат сказал корреспонденту агентства, что эта информация является устаревшей. Действительно, 16 февраля браслета не было, но уже в воскресенье, 17 февраля средство надели на Мангера.

По словам адвоката, на его подзащитного в данный момент возложены обязанности не выезжать за пределы Херсона без разрешения следователя, сдать загранпаспорт,  не общаться со свидетелями и надеть браслет.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день был внесен залог, и подозреваемого освободили.

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Теги: арест, активист, Екатерина Гандзюк, браслет, владислав мангер
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