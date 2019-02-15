Убийство Гандзюк: Мангер вышел под залог - видео

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Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО. Об этом сообщает в Twitter Громадське.

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші – Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk Реклама 15 февраля 2019 г.

"Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать, сколько это будет нужно следствию", - сказал он, выйдя из СИЗО и добавил, что претензий ни к кому не имеет.

Залог внес адвокат Мангера адвокат Дмитрий Ильченко.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. Меру пресечения ему избирали почти четыре дня. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В Службе назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".

В ночь на 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог 2,497 млн грн. ГПУ заявила, что обжалует решение суда о том, что Мангер может выйти под залог.