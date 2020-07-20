Четыре года со дня убийства Шеремета. В Киеве открыли мемориал: фото, видео
Люди несут цветы к памятному знаку в центре столицы
Мемориал Павла Шеремета сегодня открыли в Киеве в четвертую годовщину гибели известного журналиста. Об этом сообщает Украинская правда.
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Памятный знак установили на улице Ивана Франко – недалеко от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.
Автор мемориала – украинский скульптор Назар Билык.
Памятник выполнен в лаконичном стиле – белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста, а также слова внизу "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".
До роковин вбивства журналіста Павла Шеремета у Києві відкрили меморіальну дошку на місці його загибелі pic.twitter.com/GfoYWvu9jC— hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2020
На месте присутствуют журналисты, друзья Шеремета.
Некоторые из них одеты в футболки "Кто убил Павла?". Недалеко от установленного памятника негромко звучит музыка, которую любил Шеремет, в частности группы "Dire Straits", передает Укринформ.
К памятному знаку неравнодушные граждане несут цветы и ставят здесь лампадки.
У цветов также установили табличку с фото Шеремета и надписью "Кто убил Павла?".
- 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
- 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
- 30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
- 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь. "Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на курок", - сообщил адвокат Леонид Маслов, который входит а группу защиты Антоненко.
- 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
- 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
- В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.
- 13 июля с Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.
- 16 июля суд продлил до 13 сентября меру пресечения Кузьменко, а 17 июля - Антоненко.
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