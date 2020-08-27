Дело Шеремета. С Кузьменко сняли электронный браслет
27.08.2020, 10:39
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
Две недели назад Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест
С подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко сняли электронный браслет, сообщил в Facebook адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.
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"Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он.
- В декабре 2019 года Юлии Кузьменко в числе прочих объявили подозрение в убийстве Шеремета.
- 22 мая 2020 года дело об убийстве журналиста было передано в суд.
- 16 июля Кузьменко оставили под арестом еще на два месяца.
- 11 августа Кузьменко выпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на домашний арест.
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