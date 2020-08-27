Дело Шеремета. С Кузьменко сняли электронный браслет

Две недели назад Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест

С подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко сняли электронный браслет, сообщил в Facebook адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

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"Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он.

Наталия Софиенко

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