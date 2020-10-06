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Дело Шеремета. Суд оставил Антоненко под стражей, произошли столкновения с полицией: видео

06.10.2020, 18:30
Дело Шеремета. Суд оставил Антоненко под стражей, произошли столкновения с полицией: видео - Фото
Фото: Богдан Кутепов/ hromadske

Сторонники Антоненко, которые требовали изменить ему меру пресечения, пытались блокировать выезд автозака с обвиняемым со двора суда

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщила депутат Ирина Геращенко.

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По информации корреспондента Hromadske с места событий, у суда произошли столкновения с полицией.

Сторонники Антоненко, которые требовали изменить ему меру пресечения, пытались блокировать выезд автозака с обвиняемым со двора суда.

Силовики были вынуждены перекрыть улицу Соломенскую, чтобы пропустить автозак.

Один из правоохранителей, по информации корреспондента, толкнул соучредителя партии Демократична сокира Виктора Трегубова.

Вадим Ребрина
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