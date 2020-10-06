Дело Шеремета. Суд оставил Антоненко под стражей, произошли столкновения с полицией: видео

Сторонники Антоненко, которые требовали изменить ему меру пресечения, пытались блокировать выезд автозака с обвиняемым со двора суда

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщила депутат Ирина Геращенко.

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По информации корреспондента Hromadske с места событий, у суда произошли столкновения с полицией.

Сторонники Антоненко, которые требовали изменить ему меру пресечения, пытались блокировать выезд автозака с обвиняемым со двора суда.

Силовики были вынуждены перекрыть улицу Соломенскую, чтобы пропустить автозак.

Один из правоохранителей, по информации корреспондента, толкнул соучредителя партии Демократична сокира Виктора Трегубова.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом, личности подозреваемых в его убийстве МВД объявило в декабре 2019-го: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.

22 мая 2020-го дело передали в суд.

4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по сути дела.

28 сентября определился состав присяжных, которые будут рассматривать дело.

Вадим Ребрина

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