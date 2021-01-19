У Лукашенко ответили "обличителю" КГБ по делу Шеремета. Выпустили пленки "о нем"

Власти Беларуси заявили, что у них есть записи об экс-спецназовце Игоре Макаре, который ранее опубликовал пленки с якобы обсуждением плана по убийству журналиста Павла Шеремета руководством беларуского КГБ. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Знак, передает пресс-служба ведомства.

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Он сказал, что Макар "довольно давно знаком" беларуским властям, и поэтому они "с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний".

Знак утверждает, что Макар якобы трижды обращался в посольство Беларуси в Литве летом 2020-го. По его утверждениям, у Беларуси есть "убедительные свидетельства", в том числе аудиозапись, которая "недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели" Макара.

По гиперссылке на словах Знака опубликована аудиозапись, на которой кто-то общается с человеком по имени Игорь. На записи, которую трудно разобрать, с неким Игорем обсуждают, сколько денег ему нужно, какую информацию он может передать и когда он еще будет в Вильнюсе.

Знак также утверждает, что Украина "чуть ли не выстроила" на заявлениях Макара новое расследование, но не обращалась к Беларуси за правовой помощью, "чтобы провести объективную оценку". LIGA.net попросила Офис генпрокурора и Нацполицию прокомментировать эти слова.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.

4 января 2020 года Euobserver и оппозиционные беларуские СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии. Журналисты сказали, что записи им передал Макар.

19 января 2021-го Макар заявил, что прилетал в Киев и давал показания Нацполиции.

Марк Сировой

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