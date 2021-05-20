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Зеленский о деле Шеремета: Аваков не останется министром, если людей осудили незаконно

20.05.2021, 13:15
Зеленский о деле Шеремета: Аваков не останется министром, если людей осудили незаконно - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам главы государства, ему небезразлична судьба обвиняемых по делу, и если их вина не будет доказана, то у него будет "серьезный разговор" с главой МВД Арсеном Аваковым. Об этом он заявил во время пресс-конференции на ГП Антонов.

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Зеленский отметил, что не вмешивается в деятельность судебных и правоохранительных органов, но знает в деталях, что происходит.

"Мне не все равно. Если эти люди были незаконно осуждены и эти люди находились за решеткой – мне не все равно. Доказательств 100% нет, что они невиновны или виновны", – подчеркнул он.

"Не знаю, простит ли она меня", – заявил президент, подчеркнув, что сегодня утром он переписывался с одной из обвиняемых по делу об убийстве Шеремета – Яной Дугарь. 

На вопрос, будет ли применено какое-то наказание к министру внутренних дел Авакову, Зеленский ответил, что это сложный вопрос.

"Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром. Может ли он остаться в такой ситуации – нет, вот и все. Он это знает и мы понимаем сложность этого процесса", – заявил президент.

  • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.
  • В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.
  • Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых. 
  • 30 апреля 2021-го суд отпустил Антоненко под домашний арест. 

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Дарья Мостовая
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