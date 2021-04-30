"За правду стоит бороться". Суд отпустил Антоненко под домашний арест

Шевченковский районный суд изменил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко – его отпустили под круглосуточный домашний арест. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

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По решению суда Антоненко должен будет носить электронный браслет. Защита ходатайствовала о его выпуске под личные обязательства или взятие на поруки.

Прокурор не выступил против изменения меры пресечения. Несмотря на это, он заявил о риске того, что Антоненко может бежать от следствия или попытается давить на других участников дела.

"Это маленькая победа в битве, но пока что не победа в большой войне, которая еще впереди. Благодарю своих адвокатов, мою жену, моих друзей. Всех, кто поддерживал, потому что за правду стоит бороться, биться, воевать", – сказал Антоненко.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.

Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых.

Дело Шеремета было передано в суд, по заказчикам выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

9 марта Шевченковский суд Киева перенес заседание по пересмотру меры пресечения Антоненко. Во время того, как его увозили обратно в СИЗО, под зданием суда произошли столкновения его сторонников с полицией.

Станислав Стороженко

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