Дело Шеремета. Под судом по Антоненко произошли столкновения с полицией: видео
Шевченковский суд Киева перенес заседание по пересмотру меры пресечения Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время того, как Антоненко увозили обратно в СИЗО, под зданием суда произошли столкновения его сторонников с полицией.
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Как сообщил адвокат Кузьменко в эфире 5 канала, заседание суда перенесли из-за неявки одного из присяжных, который был в это же время задействован в другом процессе. Меру пресечения Антоненко и Кузьменко суд рассмотрит 16 марта. Также суд должен был сегодня изучить седьмой том дела.
По словам корреспондентки телеканала с места событий, после суда сторонники подозреваемого попытались не выпустить автомобиль, в котором его, предположительно, перевозили. Произошли столкновения с полицией.
Митингующие, как сообщается, требовали проведения заседания.
Під Шевченківським райсудом, де повинні були обрати запобіжний захід підозрюваним у "справі Шеремета", активісти заблокували виїзд автозака. Однак правоохоронцям вдалося звільнити проїзд pic.twitter.com/eYHlbStzLe— НВ (@tweetsNV) March 9, 2021
Телеканал Украина 24 передает, что правоохранители задержали нескольких участников акции, однако позже всех отпустили. По данным канала, среди активистов есть пострадавшие.
Полиция на инцидент пока не отреагировала.
- 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.
- В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.
- Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых.
- Дело Шеремета передано в суд, по заказчикам выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.
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