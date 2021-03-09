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Дело Шеремета. Под судом по Антоненко произошли столкновения с полицией: видео

09.03.2021, 17:31
Дело Шеремета. Под судом по Антоненко произошли столкновения с полицией: видео - Фото
Скриншот с видео

Шевченковский суд Киева перенес заседание по пересмотру меры пресечения Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время того, как Антоненко увозили обратно в СИЗО, под зданием суда произошли столкновения его сторонников с полицией.

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Как сообщил адвокат Кузьменко в эфире 5 канала, заседание суда перенесли из-за неявки одного из присяжных, который был в это же время задействован в другом процессе. Меру пресечения Антоненко и Кузьменко суд рассмотрит 16 марта. Также суд должен был сегодня изучить седьмой том дела.

По словам корреспондентки телеканала с места событий, после суда сторонники подозреваемого попытались не выпустить автомобиль, в котором его, предположительно, перевозили. Произошли столкновения с полицией.

Митингующие, как сообщается, требовали проведения заседания.

Телеканал Украина 24 передает, что правоохранители задержали нескольких участников акции, однако позже всех отпустили. По данным канала, среди активистов есть пострадавшие.

Полиция на инцидент пока не отреагировала.

  • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.
  • В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.
  • Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых. 
  • Дело Шеремета передано в суд, по заказчикам выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается. 
Вадим Ребрина
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Павел Шеремет андрей антоненко Юлия Кузьменко
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