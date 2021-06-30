"Месть за санкции и защита Лукашенко". Российские хакеры атаковали Германию – BILD
Российские хакеры совершили кибератаки на Германию, вероятно, чтобы отомстить за санкции против России и предотвратить более жесткие санкции против режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкое издание BILD со ссылкой на источники в разведке.
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По данным издания, за атаками стояли "государственные российские хакеры из группы Fancy Bear". За последние несколько дней они совершили массированные атаки на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.
Кроме того, Федеральное управление информационной безопасности (BSI) подтвердило атаку на BILD в среду утром, отмечают журналисты.
Некоторые источники издания назвали возможными причинами атак "месть за политику санкций против России", а также "попытки россиян предотвратить жесткие санкции против Беларуси и Лукашенко", в том числе отключение от системы международных платежей SWIFT.
- 10 июня Европарламент предложил руководству Евросоюза принять санкции против Белаурси и рассмотреть возможность временного отключения от SWIFT. Это было сделано в связи с принудительной посадкой режимом Лукашенко самолета Ryanair в Минске и захватом летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
- 24 июня ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси, от системы SWIFT страну не отключали. Лукашенко в ответ решил вывести Беларусь из Восточного партнерства и начал пугать ЕС нелегалами.
- Сегодня, 30 июня, послы ЕС согласовали введение экономических санкций против России.
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