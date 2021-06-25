UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Геополитика | ЕС отказался от идеи Меркель–Макрона пригласить Путина на саммит. Задумали новые санкции

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 08:13
ЕС отказался от идеи Меркель–Макрона пригласить Путина на саммит. Задумали новые санкции - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (фото: EPA)

После протестов стран восточного фланга Евросоюза лидеры блока отказались от идеи пригласить российского президента Владимира Путина в Брюссель. Это видно по пресс-релизу от Евросовета, который опубликован в ночь на 25 июня и не содержит упоминаний о планах встреч на топ-уровне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 24 июня, СМИ сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель хотят, чтобы ЕС впервые с начала 2014 года (до вторжения России в Украину) рассмотрел возможность пригласить российского лидера на саммит лидеров стран ЕС.

Однако, пишет Радио Свобода, вечерние и ночные переговоры в Брюсселе закончились тем, что канцлер заявила прессе – согласия на встречу с Путиным нет. Меркель отметила, что "это была очень основательная и непростая дискуссия", но все равно "будут изучены форматы <...> при которых можно начинать диалоги" с Кремлем.

На встрече было предложено продумать варианты дополнительных санкций против РФ, включая экономические.

Читайте также: Байден дал Путину полгода. Итоги встречи в Женеве

Один из итогов встречи лидеров стран ЕС гласит, что Брюссель "ожидает, что российское руководство продемонстрирует более конструктивное участие и политическую приверженность, и прекратит действия против ЕС и его государств-членов, а также против третьих стран".

"Любое существенное" изменение позиции ЕС по России, говорится в пресс-релизе, будет возможно лишь после того, как Москва полностью возьмет на себя ответственность за полное выполнение минских соглашений. Это названо "ключевым условием".

Чтобы повысить устойчивость Украины и других восточных партнеров, Евросовет призвал ЕС к "дальнейшему углублению и активизации политических, экономических и межличностных связей и сотрудничества". Также подчеркнута приверженность углублению отношений с Центральной Азией.

Однако, Евросовет подтвердил "открытость ЕС к избирательному взаимодействию с Россией" в областях, представляющих интерес для ЕС: контакты между людьми, климат, окружающая среда, здоровье, отдельные вопросы внешней политики и безопасности вроде сделки с Ираном и политика по Сирии и Ливии.

"В этом контексте Евросовет изучит форматы и условия диалога с Россией", – уточнили в пресс-релизе.

Читайте также: Депутат Бундестага: Немцам пора извлечь урок из отношений с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил накануне, что, если без каких-либо положительных изменений в поведении России начнутся диалоги с Путиным, "это направит очень неопределенные и плохие сигналы". Он отметил, что идея такого саммита была "похожа на попытку привлечь медведя, чтобы сохранить горшок с медом в безопасности".

Его поддержал премьер Латвии Кришьянис Кариньш. Он заявил, что ЕС рискует "наградить Россию" встречей на топ-уровне, несмотря на то, что дипломатия не справилась с войной на Донбассе.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс Ангела Меркель владимир путин переговоры северный поток-2 эмманюэль макрон оккупация отказ сдерживание Гитанас Науседа Кришьянис Кариньш
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 