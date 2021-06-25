После протестов стран восточного фланга Евросоюза лидеры блока отказались от идеи пригласить российского президента Владимира Путина в Брюссель. Это видно по пресс-релизу от Евросовета, который опубликован в ночь на 25 июня и не содержит упоминаний о планах встреч на топ-уровне.

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Вчера, 24 июня, СМИ сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель хотят, чтобы ЕС впервые с начала 2014 года (до вторжения России в Украину) рассмотрел возможность пригласить российского лидера на саммит лидеров стран ЕС.

Однако, пишет Радио Свобода, вечерние и ночные переговоры в Брюсселе закончились тем, что канцлер заявила прессе – согласия на встречу с Путиным нет. Меркель отметила, что "это была очень основательная и непростая дискуссия", но все равно "будут изучены форматы <...> при которых можно начинать диалоги" с Кремлем.

На встрече было предложено продумать варианты дополнительных санкций против РФ, включая экономические.

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Один из итогов встречи лидеров стран ЕС гласит, что Брюссель "ожидает, что российское руководство продемонстрирует более конструктивное участие и политическую приверженность, и прекратит действия против ЕС и его государств-членов, а также против третьих стран".

"Любое существенное" изменение позиции ЕС по России, говорится в пресс-релизе, будет возможно лишь после того, как Москва полностью возьмет на себя ответственность за полное выполнение минских соглашений. Это названо "ключевым условием".

Чтобы повысить устойчивость Украины и других восточных партнеров, Евросовет призвал ЕС к "дальнейшему углублению и активизации политических, экономических и межличностных связей и сотрудничества". Также подчеркнута приверженность углублению отношений с Центральной Азией.

Однако, Евросовет подтвердил "открытость ЕС к избирательному взаимодействию с Россией" в областях, представляющих интерес для ЕС: контакты между людьми, климат, окружающая среда, здоровье, отдельные вопросы внешней политики и безопасности вроде сделки с Ираном и политика по Сирии и Ливии.

"В этом контексте Евросовет изучит форматы и условия диалога с Россией", – уточнили в пресс-релизе.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил накануне, что, если без каких-либо положительных изменений в поведении России начнутся диалоги с Путиным, "это направит очень неопределенные и плохие сигналы". Он отметил, что идея такого саммита была "похожа на попытку привлечь медведя, чтобы сохранить горшок с медом в безопасности".

Его поддержал премьер Латвии Кришьянис Кариньш. Он заявил, что ЕС рискует "наградить Россию" встречей на топ-уровне, несмотря на то, что дипломатия не справилась с войной на Донбассе.

Евгений Пилипенко

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