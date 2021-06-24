Депутат Бундестага: Немцам пора извлечь урок из отношений с Россией

Российская политика Германии не должна отличаться от политики ЕС, которому следует системно противостоять агрессии РФ и четче демонстрировать поддержку Украины. Так считает член комитета по иностранным делам ЕС в Бундестаге Дитмар Нитан, участник конференции от Германского фонда Маршалла в Вашингтоне.

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По его мнению, демократия и мир в Европе режиму в России "кажется угрозой".

"А если кто-то считает, что если он отведет глаза от действий России, то она с ним будет лучше обращаться, – тот очень-очень большой дурак", – отметил Нитан.

Он убежден, что властям ФРГ следует осознать – период "особых отношений" страны с Россией прошел, потому что достаточно много тех немцев, которые понимают: война РФ против Украины – это "агрессия против европейского, западного демократического образа жизни".

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Депутат Бундестага считает, что в Германии должны, наконец, "извлечь из ситуации урок" и начать сопротивляться устремлениям России, причем сообща с ЕС, без превалирования "национального пути" в отношениях с РФ.

"ЕС не хочет и не будет принимать стратегию Кремля. Нам нужно демонстрировать больше солидарности и единства в Европе, и четче показывать, что мы на стороне украинского народа", – сказал депутат германского парламента.

Нитан заверил, что проект Крымская платформа поддерживают в правительстве Германии, правящая коалиция, а также свободные демократы и партия Зеленых. Депутат Бундестага выразил надежду, что ЕС "не оставит Украину наедине в этом", потому что "проблемы Украины – это проблемы Европы".

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Евгений Пилипенко

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