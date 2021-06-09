Маас на примере разговора с Лавровым пояснил, почему Германия не дает Украине оружие
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если бы Берлин поставлял Украине оружие, то это повлияло бы на отношение России к ФРГ, как к стране-посреднику в переговорах по Донбассу. Об этом он сказал на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.
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"Что касается поставок оружия, я говорил, что когда мы звонили (министру иностранных дел России, – ред.) Сергею Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате… Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы намного короче, чем был на самом деле", – сказал Маас.
Немецкий дипломат добавил, что Германия хочет поддерживать безопасность Украины.
"Мы хотим сделать взнос в то, чтобы на Донбассе возобновился мир и Украина дальше может на это надеятся", – добавил он.
Кулеба заявил, что нет ни одного международного правила или юридического запрета в законодательстве Германии, которые ограничивали бы возможность Украины "получать или покупать" оружие за границей.
"Решение, которое приняло правительство Германии является политическим", – подчеркнул он.
- После визита на линию фронта в Украине один из двух лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ, потому что сейчас Украина "чувствует себя в одиночестве", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы и оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России, предоставив, например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое. Маас ответил.
- Как заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, в личных встречах на высоком политическом уровне тема военной помощи "просто стирается" Германией из повестки переговоров.
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