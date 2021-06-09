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Маас на примере разговора с Лавровым пояснил, почему Германия не дает Украине оружие

09.06.2021, 19:04
Маас на примере разговора с Лавровым пояснил, почему Германия не дает Украине оружие - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если бы Берлин поставлял Украине оружие, то это повлияло бы на отношение России к ФРГ, как к стране-посреднику в переговорах по Донбассу. Об этом он сказал на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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"Что касается поставок оружия, я говорил, что когда мы звонили (министру иностранных дел России, – ред.) Сергею Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате… Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы намного короче, чем был на самом деле", – сказал Маас.

Немецкий дипломат добавил, что Германия хочет поддерживать безопасность Украины. 

"Мы хотим сделать взнос в то, чтобы на Донбассе возобновился мир и Украина дальше может на это надеятся", – добавил он. 

Кулеба заявил, что нет ни одного международного правила или юридического запрета в законодательстве Германии, которые ограничивали бы возможность Украины "получать или покупать" оружие за границей. 

"Решение, которое приняло правительство Германии является политическим", – подчеркнул он.

Читайте также: Германия умиротворяет Россию, вместо того чтобы помогать Украине – Welt

Станислав Стороженко
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Хайко Маас Россия Германия МИД ФРГ оружие переговоры Сергей Лавров рф вооружение нормандский формат военная помощь дмитрий кулеба
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