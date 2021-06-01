Германия могла бы и оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России, предоставив, например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, его перевод приводит пресс-служба Офиса президента.

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Прежде всего он поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель – "она много сделала для Украины, это правда, и я ей очень благодарен как украинец".

"Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в нормандской формате. <...> Я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают – я не знаю", – сказал Зеленский.

По словам президента, Хабек "точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега незащищенные, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи".

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"А она может: в Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера. <...> Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника... Много всего", – добавил президент.

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Евгений Пилипенко

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