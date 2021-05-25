Зеленский внес в Раду законы о национальном сопротивлении и увеличении армии

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об основах национального сопротивления и об увеличении армии.

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Законопроекты зарегистрированы сегодня, 25 мая 2021 года, и помечены президентом как неотложные.

Законопроект об основах национального сопротивления зарегистрирован в Раде под номером 5557.

Законопроект предполагает построение территориальной обороны, создание движения сопротивления, формирование добровольческих подразделений территориальных громад, а также подготовку граждан к национальному сопротивлению.

Законопроект об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона об основах нацсопротивления зарегистрирован под номером 5558.

В законопроекте предлагается увеличить численность ВСУ на 11 000 человек для обеспечения функционирования Сил территориальной обороны и дальнейшего построения системы движения сопротивления.

20 сентября 2020 года Рада приняла закон о Плане обороны Украины.

30 марта 2021 года Рада приняла закон о призыве резервистов при обострении ситуации.

14 мая комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект о трансформации Укроборонпрома.

Денис Юдин

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