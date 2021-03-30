Рада приняла закон о реформе военкоматов и о призыве резервистов при обострении

Законопроект №3553 о реформе военкоматов и оперативном призыве резервистов принят Верховной Радой сегодня, 30 марта, во втором чтении и в целом.

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"За" проголосовали 256 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 21.

Законопроект поддержали нардепы из всех фракций парламента, кроме ОПЗЖ, которая в полном составе отсутствует на заседании.

Законопроект вводит новый вид воинской службы – служба по призыву из числа резервистов в особый период. Он предполагает призыв оперативного резерва из отслуживших и имеющих боевой опыт, без объявления мобилизации. Такой вариант призыва не потребует утверждения парламентом.

Это позволит в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь в течение суток имеющийся резерв, пояснил глава комитета Рады по нацбезопасности, нардеп из Слуги народа Александр Завитневич.

Законопроект предполагает создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также законопроект должен усовершенствовать порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов.

25 марта 2021 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о стратегии военной безопасности Украины.

Денис Юдин

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