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Зеленский утвердил решение СНБО о стратегии военной безопасности: цель и приоритеты

25.03.2021, 21:08
Зеленский утвердил решение СНБО о стратегии военной безопасности: цель и приоритеты - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 25 марта, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии военной безопасности Украины. Об этом сообщает сайт главы государства.

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Как отмечается, такой стратегический документ в Украине подготовлен впервые.

В пресс-службе президента пишут, что стратегия представляет собой оборонное планирование, цель которого – обеспечение реализации госполитики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.

Документ предусматривает введение комплексного подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы нацбезопасности, связанной с использованием гибридных методов.

В стратегии говорится, что всеобъемлющая оборона Украины – это комплекс мероприятий, основной смысл которых заключается в:

- превентивных действиях и устойчивому отпору агрессору на суше, на море и в воздушном пространстве Украины, противодействии в киберпространстве и навязывании своей воли в информационном пространстве;

- использовании для отпора агрессии всего потенциала государства и общества (военного, политического, экономического, международно-правового (дипломатического), духовного, культурного и т.д.);

- применении всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором, в частности асимметричных и других действий для обороны Украины, с соблюдением принципов и норм международного права.

Как отмечается, цель обороны Украины – не достижение военного паритета с Россией (это привело бы к чрезмерной милитаризации государства), а поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности страны.

Сообщается, что реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Приоритетами названы введение объединенного руководства подготовкой и ведением обороны Украины, развитие институциональных возможностей Минобороны, формирование боеспособных ВСУ.

Стратегия представляет собой документ долгосрочного планирования и является основой для разработки стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский минобороны армия стратегия оборона
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