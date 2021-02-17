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Кулеба ответил, почему Украина еще не в НАТО: из-за страхов и мифов о России

17.02.2021, 06:46
Кулеба ответил, почему Украина еще не в НАТО: из-за страхов и мифов о России - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина до сих пор не в НАТО из-за страхов и мифов, связанных с идеей "не провоцировать" Россию, было бы разумно предоставить ей план действий по членству в альянсе, уверен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в колонке на сайте Atlantic Council.

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Кулеба отметил, что вопрос президента Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену: "Почему Украина все еще не в НАТО", – вызвал много обсуждений. Глава МИД предлагает два подхода к ответу: рациональный и эмоциональный.

По его мнению, рациональный ответ заключается в том, что Украина не только получает помощь от НАТО, но и является донором безопасности, защищая от российской агрессии не только себя, но и регион между Балтийским и Черным морями. Украина приобрела бесценный опыт сдерживания России как на поле боя, так и в сфере гибридной войны. Это делает ее сильным кандидатом на членство в НАТО, уверен Кулеба.

Эмоциональный ответ состоит из комбинации мифов и страхов, которые активируются, "когда слова "Украина" и "НАТО" встречаются в одном предложении", считает Кулеба. Он подчеркнул, что Россия сочетает военные действия с кампаниями дезинформации, в которых ключевую роль играет идея оборонительной позиции России, вынужденной защищать границы от "расширения НАТО".

Кулеба напомнил, что такое видение основано на ложных утверждениях России о якобы данном Западом обещании, что после падения берлинской стены и воссоединения Германии НАТО не будет расширяться на восток. Этот миф помогает России играть роль жертвы, которая вынуждена для защиты оккупировать земли соседей.

Миф об осажденной России ведет к аргументу, что Запад якобы должен стремиться "не провоцировать" Россию. Но урок 2000-х и 2010-х годов заключается в том, что ничто так не способствует агрессии Кремля, как призывы его не провоцировать, уверен Кулеба.

Министр отметил, что после саммита в Бухаресте в 2008 году, где Украине и Грузии было сказано, что однажды они станут членами НАТО, прошло уже 13 лет. Обе страны подверглись агрессии со стороны России, которую удалось сдержать дорогой ценой. Кулеба отметил многочисленные реформы в Украине и Грузии, которые привели к получению странами статуса партнеров НАТО с расширенными возможностями.

Глава МИД уверен, что для всех членов НАТО настало время сделать шаг вперед и предоставить Украине и Грузии план действий по членству в НАТО.

"Давайте не делать это решение заложником мифов и страхов, которые омрачают наше стратегическое мышление и искажают наши рассуждения", – призвал Кулеба. Он выразил уверенность, что предоставление ПДЧ – единственный разумный ответ на вопрос "почему Украина все еще не в НАТО".

  • 1 февраля 2021 года Зеленский в интервью Axios адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.
  • 9 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины, ее приближение к членству зависит от успеха реформ.
Денис Юдин
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Владимир Зеленский нато дмитрий кулеба ПДЧ
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