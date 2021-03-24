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Зеленский утвердил решение СНБО о стратегии деоккупации Крыма: шесть тезисов о главном

24.03.2021, 16:42
Зеленский утвердил решение СНБО о стратегии деоккупации Крыма: шесть тезисов о главном - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня президент Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта 2021 года о стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

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В стратегии подчеркивается, что главным для страны является защита прав и свобод человека. Она определяет главные направления политики в сфере экономики, обороны, безопасности и так далее, а также она призвана показать международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, говорится в сообщении.

Основные тезисы стратегии:

  1. Территория АР Крым и Севастополя – неотъемлемая составляющая часть территории Украины.
  2. Украина не признает и не будет признавать результатов так называемых "выборов и референдумов", проведенных на временно оккупированной территории с нарушением норм украинских законов и международного права.
  3. Все сделки, проведенные на оккупированных территориях, будут признаны недействительными, так же как и российское гражданство, приобретенное украинцами в Крыму автоматически или принудительно.
  4. Украина будет применять особый режим въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее с целью гарантирования безопасности украинцев, а также для противодействия терроризму.
  5. В Украине будет признаваться незаконным любой ввоз/вывоз товаров военного назначения и двойного применения на/из временно оккупированной территории, который был произведен с нарушением правил экспортного контроля.
  6. Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированных территорий и восстановлению на них украинской государственности.

Планируется, что этот документ сможет объединить международные усилия в защите норм международного права и построении мира и безопасности в Европе.

Разработать план реализации стратегии, чтобы воплотить ее в жизнь, было поручено Кабинету министров.

  • В январе 2021 года в МИД заявили, что вопросы деоккупации Крыма и Донбасса должны идти отдельными треками.
  • 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Читайте также: Оккупанты запретили украинцам владеть землей в большей части Крыма. В МИД отреагировали

Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский указ снбо стратегия деоккупации крыма
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