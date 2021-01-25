Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса должны идти отдельными треками – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопросы деоккупации территории АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса следует рассматривать отдельно друг от друга. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Он отметил, что в дипломатии нет ничего невозможного, но ситуация на обеих территориях имеет некоторые различия, в том числе юридического характера, поэтому "тут не надо все смешивать".

"По состоянию на сейчас я считаю, что вопросы деоккупации Крыма и ОРДЛО должны идти двумя отдельными треками. Они не должны пересекаться в переговорном плане, так как если их бросить в один котел, то все слишком усложнится, и станет еще сложнее вернуть и Донбасс, и Крым", – подчеркнул глава МИД.

21 мая 2020 года представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что существует 12 сценариев деоккупации Донбасса – от очень негативных до очень позитивных.

24 июля замглавы МИД Эмине Джапарова сказала, что в Украине подготовили стратегию деоккупации Крыма, но она пока не публична.

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Дарья Мостовая

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