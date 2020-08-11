Деоккупация. У Зеленского объяснили, кого в ОРДЛО и Крыму коснется амнистия

Учитель или медсестра не должны быть привлечены к ответственности, говорит Антон Кориневич

Абсолютное большинство жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания, им не стоит бояться прихода украинской власти. Об этом заявил глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич, передает РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кориневич объяснил, что в концепции деоккупации не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности.

Он подчеркнул, что при этом "есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто - наказан.

"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По "судьям" и "прокурорам" надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", - сказал Кориневич.

Чиновник уточнил, что в концепции четко и однозначно указано, что никакая амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления и нарушение международного гуманитарного права.

"Наша концепция – это не о всеобщем прощении", – добавил Кориневич.

По его словам, концепция предусматривает также люстрацию лиц, занимавших топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или участвовавших в организации сепаратистских референдумов.

Кориневич сообщил, что от обнародования полного текста концепции пока сознательно отказались, чтобы "избежать неправильного толкования".

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

ольшинство крымчан не отказались от российского паспорта из-за необходимости "выживать" на полуострове в условиях оккупации, а число тех, кто не захотел брать документ РФ, невозможно подсчитать. 22 ноября Кориневич заявлял , что б

Читайте также: Кориневич: Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.