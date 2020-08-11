Деоккупация. У Зеленского объяснили, кого в ОРДЛО и Крыму коснется амнистия
Учитель или медсестра не должны быть привлечены к ответственности, говорит Антон Кориневич
Абсолютное большинство жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания, им не стоит бояться прихода украинской власти. Об этом заявил глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич, передает РБК-Украина.
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Кориневич объяснил, что в концепции деоккупации не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности.
Он подчеркнул, что при этом "есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто - наказан.
"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По "судьям" и "прокурорам" надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", - сказал Кориневич.
Чиновник уточнил, что в концепции четко и однозначно указано, что никакая амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления и нарушение международного гуманитарного права.
"Наша концепция – это не о всеобщем прощении", – добавил Кориневич.
По его словам, концепция предусматривает также люстрацию лиц, занимавших топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или участвовавших в организации сепаратистских референдумов.
Кориневич сообщил, что от обнародования полного текста концепции пока сознательно отказались, чтобы "избежать неправильного толкования".
- 22 ноября Кориневич заявлял, что большинство крымчан не отказались от российского паспорта из-за необходимости "выживать" на полуострове в условиях оккупации, а число тех, кто не захотел брать документ РФ, невозможно подсчитать.
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