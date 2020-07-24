Джапарова: Стратегия деоккупации Крыма готова, но она не публична

В планах - создание международной коммуникационной площадки по вопросам временно оккупированного Крыма, говорит замглавы МИД Эмине Джапарова

Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма, но пока документ не является публичным. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире телеканала ДОМ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - отметила Джапарова.

По ее словам, в планах МИД - создание международной коммуникационной площадки по вопросам временно оккупированного Крыма.

"Когда мы говорим о Донбассе, у нас, так или иначе, есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и "Нормандия", это и минский формат, ТКГ, т.е. у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарна и спорадична", - объяснила она.

Джапарова подчеркнула, что самой главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность.

"Потому что Российская Федерация вкладывает огромный ресурс, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество", - отметила замминистра.

СПРАВКА . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Украине от России не нужны компенсационные выплаты за захваченный в 2014 году Крымский полуостров, а нужно возвращение украденных территорий. 30 июня заявил , что

ице-премьер Резников заверил, что Украина готова дать отпор , если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

Читайте также: Россия по-прежнему должна Украине $100 млн в год за флот в Крыму – дипломат

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.