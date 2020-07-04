Нормандский формат. Россия взяла паузу после встречи политсоветников в Берлине

У президента Зеленского заявили о консолидированной позиции Украины, Германии и Франции на переговорах с Россией

Вчера в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата - Украины, Франции, Германии и России. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Переговоры продолжались 11 часов. Украинскую делегацию возглавлял вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, во встрече принимал участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Участники встречи детально обговорили выполнение договоренностей, которые были достигнуты на нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Был определен ряд заданий, которые должны быть реализованы на ближайших заседаниях трехсторонней контактной группы, чтобы ускорить переговорный процесс и создать условия для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине.

В частности, стороны согласились, что необходимы реальные меры для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Украинская делегация подчеркнула, что Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей, достигнутых в Париже. Ермак отметил, что прошедшие переговоры приблизили проведение саммита в Берлине.

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Российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

В ближайшее время стороны согласуют повестку работы ТКГ с целью сближения позиций перед саммитом в Берлине.

1 июня 2020 года Ермак сообщил , что сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе.

сообщил В начале июня он сказал, что их "категорически не устраивает" скорость продвижения вперед по "Минску".

17 июня Ермак заявил, что Украина сделала все для выработки договоренностей по Донбассу.

Денис Юдин

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