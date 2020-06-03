Ермак: Нас категорически не устраивает скорость минского процесса по Донбассу

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украинские власти "категорически не устраивает" медлительность продвижения вперед на минской переговорной площадке. Об этом, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, шла речь на встречах украинской делегации с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом и другими топ-чиновниками ФРГ в Берлине.

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Ермак посетовал, что страна-оккупант Россия не выполняет самое важное условие для продвижения к миру - не перестает стрелять на востоке Украины.

"С 19 декабря 2019 года до 29 мая 2020-го было зафиксировано более 1500 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены", - подчеркнул он.

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Глава ОП также сообщил, что следующий этап взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и оккупационными администрациями РФ на Донбассе "пока заторможен".

"Нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности нормандского саммита в Париже о допуске представителей Красного креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях", - пояснил он.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Вчера глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что в Берлине они "пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе".

На парижском саммите в декабре 2019-го договорились, что нужно внести формулу Штайнмайера в законы Украины.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.



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