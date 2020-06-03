Ермак: Нас категорически не устраивает скорость минского процесса по Донбассу

Украинские власти "категорически не устраивает" медлительность продвижения вперед на минской переговорной площадке. Об этом, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, шла речь на встречах украинской делегации с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом и другими топ-чиновниками ФРГ в Берлине.
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Ермак посетовал, что страна-оккупант Россия не выполняет самое важное условие для продвижения к миру - не перестает стрелять на востоке Украины.
"С 19 декабря 2019 года до 29 мая 2020-го было зафиксировано более 1500 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены", - подчеркнул он.
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Глава ОП также сообщил, что следующий этап взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и оккупационными администрациями РФ на Донбассе "пока заторможен".
"Нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности нормандского саммита в Париже о допуске представителей Красного креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях", - пояснил он.
Вчера глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что в Берлине они "пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе".
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