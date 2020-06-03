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Ермак: Нас категорически не устраивает скорость минского процесса по Донбассу

Ермак: Нас категорически не устраивает скорость минского процесса по Донбассу - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
03.06.2020, 13:22

Помимо того, что гибридная армия России на Донбассе не прекращает вести огонь, также застопорился процесс освобождения заложников, посетовал глава ОП

Украинские власти "категорически не устраивает" медлительность продвижения вперед на минской переговорной площадке. Об этом, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, шла речь на встречах украинской делегации с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом и другими топ-чиновниками ФРГ в Берлине.

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Ермак посетовал, что страна-оккупант Россия не выполняет самое важное условие для продвижения к миру - не перестает стрелять на востоке Украины.

"С 19 декабря 2019 года до 29 мая 2020-го было зафиксировано более 1500 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены", - подчеркнул он.

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Глава ОП также сообщил, что следующий этап взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и оккупационными администрациями РФ на Донбассе "пока заторможен".

"Нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности нормандского саммита в Париже о допуске представителей Красного креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях", - пояснил он.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

Вчера глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что в Берлине они "пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе".

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Евгений Пилипенко
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