Кулеба о визите в Берлин: Пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе

Украинская делегация в Германии встретилась сегодня с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и "с конкретными фактами, доказательствами и документами" объяснила ей ситуацию на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook-стриме из Берлина.
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"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в ТКГ разговариваем с Россией. Рассказали о нашем видении по границе и, знаете, на картах конкретно пальцем показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры; а не так называемые донецкие или луганские", - сказал министр.
Союзникам рассказали, как РФ отправляет на минские встречи "представителей ДНР/ЛНР" с российскими паспортами. По словам главы МИД, 99% времени разговор шел о Донбассе, и "легендарная АКК", соратница канцлера Ангелы Меркель, подтвердила "полную поддержку Украины".
В делегацию, помимо Кулебы, входят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Минобороны Андрей Таран и вице-премьер Алексей Резников, переговорщик в трехсторонней контактной группе в Минске.
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