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Кулеба о визите в Берлин: Пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе

Кулеба о визите в Берлин: Пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.06.2020, 11:53

Глава МИД рассказал о первых результатах сегодняшнего визита украинской делегации в столицу Германии

Украинская делегация в Германии встретилась сегодня с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и "с конкретными фактами, доказательствами и документами" объяснила ей ситуацию на Донбассе. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook-стриме из Берлина.

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"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в ТКГ разговариваем с Россией. Рассказали о нашем видении по границе и, знаете, на картах конкретно пальцем показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры; а не так называемые донецкие или луганские", - сказал министр.

Союзникам рассказали, как РФ отправляет на минские встречи "представителей ДНР/ЛНР" с российскими паспортами. По словам главы МИД, 99% времени разговор шел о Донбассе, и "легендарная АКК", соратница канцлера Ангелы Меркель, подтвердила "полную поддержку Украины".

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

В делегацию, помимо Кулебы, входят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Минобороны Андрей Таран и вице-премьер Алексей Резников, переговорщик в трехсторонней контактной группе в Минске.

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Евгений Пилипенко
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