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Ермак с Кулебой едут в Германию: будут говорить о Донбассе, Крыме и COVID-19

Ермак с Кулебой едут в Германию: будут говорить о Донбассе, Крыме и COVID-19 - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.06.2020, 13:15

После рабочего визита пройдет совместная пресс-конференция министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его коллеги из МИД Германии Хайко Мааса

Завтра, 2 июня, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят с рабочим визитом Германию. На нем обсудят вопросы, связанные с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса, а также борьбу с последствиями пандемии коронавируса, передает пресс-служба МИД.

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Со стороны ФРГ в переговорах будут участвовать министр иностранных дел Хайко Маас, внешнеполитический советник канцлера Ян Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В украинскую делегацию также войдут министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, замглавы ОП Игорь Жовква и другие чиновники.

Стороны будут обсуждать такие вопросы:

- ситуацию на Донбассе в сфере безопасности и гуманитарной политики;

- инициативы по деоккупации Крыма;

- исполнение договоренностей Нормандского саммита на уровне глав государств и правительств;

- координацию действий для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной болезни COVID-19;

- другие аспекты двустороннего сотрудничества.

На 13:00 2 июня запланирована общая пресс-конференция министров иностранных дел Германии и Украины.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
  • На парижском саммите в декабре 2019-го договорились, что нужно внести формулу Штайнмайера в законы Украины.
  • 28 мая 2020-го Украина на заседании ПС ОБСЕ сообщила, что наблюдатели видели, как боевики восстанавливают свои прежние позиции на участке разведения в Петровском.
  • Ермак заявил, что сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе.

Смотрите также: "100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве"

Марк Сировой
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