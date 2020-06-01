Ермак с Кулебой едут в Германию: будут говорить о Донбассе, Крыме и COVID-19

Завтра, 2 июня, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят с рабочим визитом Германию. На нем обсудят вопросы, связанные с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса, а также борьбу с последствиями пандемии коронавируса, передает пресс-служба МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Со стороны ФРГ в переговорах будут участвовать министр иностранных дел Хайко Маас, внешнеполитический советник канцлера Ян Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
В украинскую делегацию также войдут министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, замглавы ОП Игорь Жовква и другие чиновники.
Стороны будут обсуждать такие вопросы:
- ситуацию на Донбассе в сфере безопасности и гуманитарной политики;
- инициативы по деоккупации Крыма;
- исполнение договоренностей Нормандского саммита на уровне глав государств и правительств;
- координацию действий для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной болезни COVID-19;
- другие аспекты двустороннего сотрудничества.
На 13:00 2 июня запланирована общая пресс-конференция министров иностранных дел Германии и Украины.
Смотрите также: "100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве"