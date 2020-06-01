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Ермак: Сейчас идет полноценное конструирование переговорной площадки по Донбассу

Ермак: Сейчас идет полноценное конструирование переговорной площадки по Донбассу - Фото
Андрей Ермак на Донбассе (Фото: пресс-служба президента)
01.06.2020, 10:20

"Наша сторона делает все возможное для выполнения договоренностей", – заявил глава ОП о ситуации на минской и нормандской площадках по Донбассу

Сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе – так считает глава Офиса президента Андрей Ермак. Читайте об этом в материале LIGA.net "100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве".

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Он считает, что до прихода к власти команды президента Владимира Зеленского – и даже некоторое время при нем – встречи трехсторонней контактной группы в Минске "проходили без особых результатов".

"Делегации собирались, высказывали друг другу свои позиции, и разъезжались заниматься неэффективной пропагандой. Я в первую очередь говорю о прошлых годах, но и сейчас нас абсолютно не устраивала скорость выполнения договоренностей последнего саммита в нормандском формате", - пояснил он.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

По словам Ермака, идеями о создании консультативного совета с ОРДЛО и другими ноу-хау Украина "не просто взяла инициативу в свои руки". "Мы либо добьемся их выполнения, либо покажем всему миру, кто на самом деле не хочет окончания войны на Донбассе", - подытожил он.

  • На парижском саммите в декабре 2019-го договорились, что нужно внести формулу Штайнмайера в законы Украины.
  • 28 мая 2020-го Украина на заседании ПС ОБСЕ сообщила, что наблюдатели видели, как боевики восстанавливают свои прежние позиции на участке разведения в Петровском.
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.

Читайте также: 100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве

Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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