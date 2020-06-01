Ермак: Сейчас идет полноценное конструирование переговорной площадки по Донбассу

Сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе – так считает глава Офиса президента Андрей Ермак. Читайте об этом в материале LIGA.net "100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве".
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Он считает, что до прихода к власти команды президента Владимира Зеленского – и даже некоторое время при нем – встречи трехсторонней контактной группы в Минске "проходили без особых результатов".
"Делегации собирались, высказывали друг другу свои позиции, и разъезжались заниматься неэффективной пропагандой. Я в первую очередь говорю о прошлых годах, но и сейчас нас абсолютно не устраивала скорость выполнения договоренностей последнего саммита в нормандском формате", - пояснил он.
По словам Ермака, идеями о создании консультативного совета с ОРДЛО и другими ноу-хау Украина "не просто взяла инициативу в свои руки". "Мы либо добьемся их выполнения, либо покажем всему миру, кто на самом деле не хочет окончания войны на Донбассе", - подытожил он.
Читайте также: 100 дней Андрея Ермака во главе ОП, или Как стать вторым человеком в государстве