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Боевики вернулись на свои позиции на участке разведения в Петровском – дипломат

Боевики вернулись на свои позиции на участке разведения в Петровском – дипломат - Фото
На участке разведения Богдановка-Петровское в Донецкой области (скриншот из видео Радио Свобода)
29.05.2020, 07:40

По словам дипломата Евгения Цимбалюка, Россия нарушает "нормандские" договоренности и вместо создания новых участков разведения захватывает прежние

Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское в Донецкой области. Об этом вчера, 28 мая, заявил на онлайн-заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет Укринформ.

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"СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - подчеркнул чиновник.

Дипломат заявил, что невозможно перейти ко второму этапу реализации минских соглашений - политическому, чего так добивается Кремль, пока не выполнены согласованные в Париже в декабре 2019-го меры по стабилизации ситуации безопасности в зоне боевых действий.

Это не первый раз, когда "гибриды" РФ возвращаются на прежние позиции, которые, по договоренностям, должны пустовать.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).
  • Участки разведения №1 и №2 - в Луганской области: Станица Луганская и Золотое соответственно, №3 - около поселков Богдановка и Петровское в Донецкой области.
  • 27 мая 2020-го в Минске обсуждали новые участки разведения войск.
  • Необъявленная война России против Украины продолжается седьмой год.

Смотрите видео: Военные показали, как разминируют Петровское

Евгений Пилипенко
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