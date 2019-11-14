Военные показали, как разминируют Петровское: видео

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Идет процесс очистки территории участка разведения войск под Волновахой

Штаб операции объединенных сил показал в Facebook процесс разминирования территории у населенных пунктов Богдановка и Петровское в Волновахском районе Донецкой области, где накануне произошло (подтверждено ОБСЕ) разведение войск.

Богдановка/Петровское - это участок №3 разведения сил и средств. №1 и №2 - Станица Луганская и Золотое-4 соответственно.

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На карте региона:

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Теги: Петровское, разминирование, разведение войск
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