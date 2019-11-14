Военные показали, как разминируют Петровское: видео

Штаб операции объединенных сил показал в Facebook процесс разминирования территории у населенных пунктов Богдановка и Петровское в Волновахском районе Донецкой области, где накануне произошло (подтверждено ОБСЕ) разведение войск.

Богдановка/Петровское - это участок №3 разведения сил и средств. №1 и №2 - Станица Луганская и Золотое-4 соответственно.

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На карте региона:

26 июня 2019 года ВСУ провела первый этап отвода сил в Станице Луганской, 1 ноября штаб ООС заявил о завершении разведения в Золотом-4, а 11 ноября - в районе Богдановки/Петровского.

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