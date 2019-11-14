Военные показали, как разминируют Петровское: видео

Штаб операции объединенных сил показал в Facebook процесс разминирования территории у населенных пунктов Богдановка и Петровское в Волновахском районе Донецкой области, где накануне произошло (подтверждено ОБСЕ) разведение войск.
Богдановка/Петровское - это участок №3 разведения сил и средств. №1 и №2 - Станица Луганская и Золотое-4 соответственно.
Читайте также: В РФ недовольны, что Нацгвардия патрулирует в зонах разведения
На карте региона:
Читайте также: Россия отреагировала на разведение сил в Петровском