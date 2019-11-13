В РФ недовольны, что Нацгвардия патрулирует в зонах разведения

Украинский патруль в зоне разведения войск (фото - Влад Стасов / ЕРА)

В России заявили, что "могут возникнуть достаточно серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности", если после отвода войск вдоль линии огня на "разведенные" участки Донбасса зайдут патрулировать полицейские и нацгвардейцы. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Грушко отметил, что "движение идет в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве нормандского формата", но при этом добавил: "Это все шаги (о Нацполиции и НГУ, - ред.) могут перечеркнуть весь смысл этого разведения".

Справка. 7 ноября 2019 года в Золотом Луганской области временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил: "Очень важно, чтобы после отвода украинских войск их место заняли подразделения украинской полиции и Нацгвардии, и они действительно эффективно будут обеспечивать порядок в данном районе".

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