Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В РФ недовольны, что Нацгвардия патрулирует в зонах разведения

В РФ недовольны, что Нацгвардия патрулирует в зонах разведения - Фото
Украинский патруль в зоне разведения войск (фото - Влад Стасов / ЕРА)
13.11.2019, 15:18

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заявил, что такие действия властей Украины "могут перечеркнуть весь смысл разведения сил"

В России заявили, что "могут возникнуть достаточно серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности", если после отвода войск вдоль линии огня на "разведенные" участки Донбасса зайдут патрулировать полицейские и нацгвардейцы. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Читайте колонку: Игра в поддавки

Грушко отметил, что "движение идет в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве нормандского формата", но при этом добавил: "Это все шаги (о Нацполиции и НГУ, - ред.) могут перечеркнуть весь смысл этого разведения".

Справка. 7 ноября 2019 года в Золотом Луганской области временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил: "Очень важно, чтобы после отвода украинских войск их место заняли подразделения украинской полиции и Нацгвардии, и они действительно эффективно будут обеспечивать порядок в данном районе".

Смотрите видео: МВД показало, как проходит патрулирование Золотого-4

Напишите нам
нацгвардия нормандский формат Александр Грушко разведение войск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 