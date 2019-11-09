Россия отреагировала на разведение сил в Петровском

Россия приветствует разведение войск в районе Петровского Донецкой области. Об этом заявил журналистам представитель страны-агрессора РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов, сообщают российские пропагандистские СМИ.
По его словам, процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены "нормандской четверкой" и минской контактной группой.
"Рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время", - отметил он.
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