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Россия отреагировала на разведение сил в Петровском

Россия отреагировала на разведение сил в Петровском - Фото
Грызлов Борис Фото: kremlin.ru
09.11.2019, 15:33

Представитель РФ в минской ТКГ Борис Грызлов прокомментировал начало разведения войск в Петровском

Россия приветствует разведение войск в районе Петровского Донецкой области. Об этом заявил журналистам представитель страны-агрессора РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены "нормандской четверкой" и минской контактной группой.

"Рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время", - отметил он.

  • Сегодня в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.

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Россия борис грызлов Петровское разведение
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