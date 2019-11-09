В штабе объяснили, будет разведение войск на новых участках зимой

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Разведение сил и средств на новых участках невозможно провести зимой. Об этом сегодня заявил заместитель командующего операции объединенных сил Богдан Бондарь.



"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения", - отметил Бондарь

По его словам, нельзя проводить разминирование территории в мороз.

"Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции. Другие участки ни в минском ни в нормандском формате для процесса разведения не обсуждались", - уточнил Бондарь.