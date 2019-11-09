Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В штабе объяснили, будет разведение войск на новых участках зимой

В штабе объяснили, будет разведение войск на новых участках зимой - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
09.11.2019, 13:52

По данным штаба ООС, нельзя проводить разминирование территории в мороз

Разведение сил и средств на новых участках невозможно провести зимой. Об этом сегодня заявил заместитель командующего операции объединенных сил Богдан Бондарь.

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения", - отметил Бондарь

По его словам, нельзя проводить разминирование территории в мороз.

"Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции. Другие участки ни в минском ни в нормандском формате для процесса разведения не обсуждались", - уточнил Бондарь.

  • 8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко сообщал, что боевики утром не подтверждали готовность к разведению войск в районе Петровского 8 ноября. 
  • Сегодня в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.
Напишите нам
Петровское разведение Богдан Бондарь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 