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Боевики не подтверждают разведение сил в Петровском - штаб

Боевики не подтверждают разведение сил в Петровском - штаб - Фото
Владимир Кравченко (фото - Facebook ОК Північ)
08.11.2019, 09:31

Владимир Кравченко предупреждает, что террористы могут сорвать разведение сил в Петровском 8 ноября в 12:00

Боевики не подтверждают готовность к разведению войск в районе Петровского, которое должно начаться сегодня в 12:00, хотя еще в понедельник, 4 ноября, сигнализировали белой ракетой о такой готовности. Об этом сегодня на брифинге заявил командующий ООС Владимир Кравченко.

Он сообщил, что сегодня, 8 ноября, в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке номер три, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

По его словам, дата определена, учитывая, что последний раз обстрелы на этом участке фиксировались 30 октября, и выдержан семидневный срок тишины.

"От противоположной стороны на данное время, к сожалению, подтверждения нет. Но вы все помните понедельник, 4 ноября, белая ракета, они 4 числа были готовыми, сегодня - не готовы. Выводы можно сделать однозначные", - сказал он.

В 12:00 украинская сторона запустит белую ракету, что будет сигнализировать противника о готовности начать разведение. "Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник не только сорвал процесс разведения, но и в который раз нарушил международные договоренности", - отметил командующий ООС.

Кравченко напомнил, что разведение будет происходить при обязательном условии зеркальных действий с обеих сторон. Фиксировать процесс будут наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК.

Процесс разведения будет происходить в течение трех дней, дальше будет поиск и уничтожение минных и взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

  • 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.

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Петровское разведение владимир кравченко
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