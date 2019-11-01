Дата разведения сил в Петровском будет пересмотрена - Загороднюк

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)

Дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков, заявил министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге сегодня.

Отвечая на вопрос журналиста, Загороднюк подтвердил, что на участке предполагаемого разведения войск в Петровском происходили обстрелы со стороны боевиков, последний, по его информации, - 30 октября.

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Поскольку разведение войск может начаться только через семь дней тишины, ожидается, что ранее называвшаяся дата - 4 ноября - будет пересмотрена, сказал министр обороны.