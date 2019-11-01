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Дата разведения сил в Петровском будет пересмотрена - Загороднюк

Дата разведения сил в Петровском будет пересмотрена - Загороднюк - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)
01.11.2019, 13:56

Противник обстреливал участок разведения 30 октября

Дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков, заявил министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге сегодня.

Отвечая на вопрос журналиста, Загороднюк подтвердил, что на участке предполагаемого разведения войск в Петровском происходили обстрелы со стороны боевиков, последний, по его информации, - 30 октября.

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Поскольку разведение войск может начаться только через семь дней тишины, ожидается, что ранее называвшаяся дата - 4 ноября - будет пересмотрена, сказал министр обороны.

  • 29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.
  • Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что разведение войск в Петровском начнется 4 ноября, если в течение недели на участке не будет обстрелов.
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Петровское разведение войск Андрей Загороднюк
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