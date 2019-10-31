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Зеленский рассказал, когда начнут разводить войска в Петровском

Зеленский рассказал, когда начнут разводить войска в Петровском - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
31.10.2019, 12:21

Президент подчеркнул: главное условие - неделя "тишины" на участке разведения

Президент Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, что разведение войск в Петровском начнется 4 ноября, если в течение недели на участке не будет обстрелов.

"Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, то 4 ноября должно начаться разведение", - сказал Зеленский.

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Зеленский напомнил, что для встречи нормандской четверки были три условия - подтверждение текста формулы Штайнмайера и разведение войск в Золотом и Петровском.

"У меня нет сомнений, что встреча в нормандском формате состоится, если все ее участники к этому стремятся", - подытожил президент.

  • 29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.
  • 30 октября в штабе ООС сообщили, что боевики обстреляли жилые дома в Золотом за день до начала разведения. Относится ли обстрелянная территория к участку разведения, в штабе не уточнили.

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Владимир Зеленский Золотое Петровское разведение
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