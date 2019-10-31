Зеленский рассказал, когда начнут разводить войска в Петровском

Президент Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, что разведение войск в Петровском начнется 4 ноября, если в течение недели на участке не будет обстрелов.
"Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, то 4 ноября должно начаться разведение", - сказал Зеленский.
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Зеленский напомнил, что для встречи нормандской четверки были три условия - подтверждение текста формулы Штайнмайера и разведение войск в Золотом и Петровском.
"У меня нет сомнений, что встреча в нормандском формате состоится, если все ее участники к этому стремятся", - подытожил президент.
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