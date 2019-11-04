Петровское. СЦКК назвал провокацией данные боевиков о разведении

СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон назвала провокацией заявления так называемых оккупационных властей о готовности сегодня в 12:00 начать разведение сил и средств в Петровском. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

"3 ноября в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть, 4 ноября готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 Петровское, в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00 по киевскому времени. В этом контексте, заявления представителей оккупационных властей о намерениях начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией", - отмечается в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что главари террористических организаций ЛНР/ДНР не соблюдают минских договоренностей и взятых на себя обязательств в формате трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

По данным отчета ОБСЕ от 31 октября 2019 года, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны террористов в районе Петровского было зафиксировано 30 октября года.

"Согласно минским договоренностям, условием начала разведения сил и средств является верификация ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток", - подчеркнули в штабе ООС.

министр обороны Андрей Загороднюк ата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября. 1 ноября заявил , что д

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