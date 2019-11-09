Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Началось разведение войск в Петровском

Началось разведение войск в Петровском - Фото
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
09.11.2019, 12:33

По данным штаба, сегодня украинские военные в 12:00 запустили белую ракету

Сегодня в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение сил и войск. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

"Мы запустили белую ракету", - отметили LIGA.net в штабе ООС. Стороны начинают отвод военной техники за пределы участка разведения.  Камеры ОБСЕ находятся по обе стороны участка разведения.

8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко сообщал, что боевики утром не подтверждали готовность к разведению войск в районе Петровского 8 ноября. 

По его словам, разведение будет происходить при обязательном условии зеркальных действий с обеих сторон. Фиксировать процесс будут наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК.

Позже спецпредставитель ОБСЕ в минской трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение войск в районе Петровского Донецкой области начнется 9 ноября в 12:00.

  • 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.

Читайте также: Комбат 93-й бригады о Петровском: Сепары будут имитировать уход

Напишите нам
Петровское разведение сил
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 