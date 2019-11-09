Началось разведение войск в Петровском

Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Сегодня в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение сил и войск. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

"Мы запустили белую ракету", - отметили LIGA.net в штабе ООС. Стороны начинают отвод военной техники за пределы участка разведения. Камеры ОБСЕ находятся по обе стороны участка разведения.

8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко сообщал, что боевики утром не подтверждали готовность к разведению войск в районе Петровского 8 ноября.

По его словам, разведение будет происходить при обязательном условии зеркальных действий с обеих сторон. Фиксировать процесс будут наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК.

Позже спецпредставитель ОБСЕ в минской трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение войск в районе Петровского Донецкой области начнется 9 ноября в 12:00.

министр обороны Андрей Загороднюк ата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября. 1 ноября заявил , что д

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