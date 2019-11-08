ОБСЕ: Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Разведение войск в районе Петровского Донецкой области начнется 9 ноября в 12:00. Об этом говорится в сообщении спецпредставителя ОБСЕ в минской трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

"Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

В штабе ООС пока не комментируют LIGA.net информацию о начале разведения войск сегодня в 12:00.

Сегодня командующий ООС Владимир Кравченко сообщал, что боевики утром не подтверждали готовность к разведению войск в районе Петровского 8 ноября.

По его словам, разведение будет происходить при обязательном условии зеркальных действий с обеих сторон. Фиксировать процесс будут наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК.

Процесс разведения будет происходить в течение трех дней, дальше - поиск и уничтожение минных и взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения

1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил , что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.

Читайте также: Комбат 93-й бригады о Петровском: Сепары будут имитировать уход