ОБСЕ: Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября

Разведение войск в районе Петровского Донецкой области начнется 9 ноября в 12:00. Об этом говорится в сообщении спецпредставителя ОБСЕ в минской трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.
"Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.
В штабе ООС пока не комментируют LIGA.net информацию о начале разведения войск сегодня в 12:00.
Сегодня командующий ООС Владимир Кравченко сообщал, что боевики утром не подтверждали готовность к разведению войск в районе Петровского 8 ноября.
По его словам, разведение будет происходить при обязательном условии зеркальных действий с обеих сторон. Фиксировать процесс будут наблюдатели СММ ОБСЕ и СЦКК.
Процесс разведения будет происходить в течение трех дней, дальше - поиск и уничтожение минных и взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения
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