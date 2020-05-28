Офис президента: Россия не возражает против верховенства законов Украины в ОРДЛО

Во время очередного раунда переговоров минской контактной группы по Донбассу "российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства" на временно оккупированной Россией территории востока страны. Так в Офисе президента рассказали об итогах онлайн-встречи ТКГ 27 мая.
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На Банковой отметили, что в экономической подгруппе на минской площадке украинские переговорщики поставили условие: восстановление банковской системы и системы налогообложения в ОРДЛО может произойти только в соответствии с законодательством Украины.
Россия "не возражала" против этого, добавили у президента Владимира Зеленского.
В политической подгруппе Украина выдерживает четкую позицию, пишут на Банковой: выборы на территории ОРДЛО могут произойти исключительно по украинскому законодательству только при соблюдении следующих условий:
- прекращение огня;
- вывод иностранных войск с территории Украины;
- разоружение незаконных вооруженных формирований;
- получение Украиной контроля над своей восточной границей;
- обеспечение деятельности украинских СМИ, политических партий;
- допуск международных наблюдателей.
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В гуманитарной подгруппе договорились обсудить в следующий раз списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и оккупационными администрациями РФ.
Продолжается обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Речь также шла о вступительной кампании в Украине: договариваются о беспрепятственном пересечении линии абитуриентами с захваченной боевиками территории.
В подгруппе безопасности продолжили дискутировать о новых участках разведения войск.
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