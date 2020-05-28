Офис президента: Россия не возражает против верховенства законов Украины в ОРДЛО

Фото: depositphotos.com

Во время очередного раунда переговоров минской контактной группы по Донбассу "российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства" на временно оккупированной Россией территории востока страны. Так в Офисе президента рассказали об итогах онлайн-встречи ТКГ 27 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Банковой отметили, что в экономической подгруппе на минской площадке украинские переговорщики поставили условие: восстановление банковской системы и системы налогообложения в ОРДЛО может произойти только в соответствии с законодательством Украины.

Россия "не возражала" против этого, добавили у президента Владимира Зеленского.

В политической подгруппе Украина выдерживает четкую позицию, пишут на Банковой: выборы на территории ОРДЛО могут произойти исключительно по украинскому законодательству только при соблюдении следующих условий:

- прекращение огня;

- вывод иностранных войск с территории Украины;

- разоружение незаконных вооруженных формирований;

- получение Украиной контроля над своей восточной границей;

- обеспечение деятельности украинских СМИ, политических партий;

- допуск международных наблюдателей.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: май 2020 года

В гуманитарной подгруппе договорились обсудить в следующий раз списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и оккупационными администрациями РФ.

Продолжается обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Речь также шла о вступительной кампании в Украине: договариваются о беспрепятственном пересечении линии абитуриентами с захваченной боевиками территории.

В подгруппе безопасности продолжили дискутировать о новых участках разведения войск.

22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса был прекращен пропуск через линию разграничения.

КПВВ будут закрытыми до 22 июня.

Читайте также: В Германии хотят, чтобы Украина открыла линию разграничения ради пенсионеров

