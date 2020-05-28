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Офис президента: Россия не возражает против верховенства законов Украины в ОРДЛО

Офис президента: Россия не возражает против верховенства законов Украины в ОРДЛО - Фото
Фото: depositphotos.com
28.05.2020, 11:45

На Банковой рассказали об итогах вчерашней онлайн-встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу

Во время очередного раунда переговоров минской контактной группы по Донбассу "российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства" на временно оккупированной Россией территории востока страны. Так в Офисе президента рассказали об итогах онлайн-встречи ТКГ 27 мая.

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На Банковой отметили, что в экономической подгруппе на минской площадке украинские переговорщики поставили условие: восстановление банковской системы и системы налогообложения в ОРДЛО может произойти только в соответствии с законодательством Украины.

Россия "не возражала" против этого, добавили у президента Владимира Зеленского.

В политической подгруппе Украина выдерживает четкую позицию, пишут на Банковой: выборы на территории ОРДЛО могут произойти исключительно по украинскому законодательству только при соблюдении следующих условий:

- прекращение огня;
- вывод иностранных войск с территории Украины;
- разоружение незаконных вооруженных формирований;
- получение Украиной контроля над своей восточной границей;
- обеспечение деятельности украинских СМИ, политических партий;
- допуск международных наблюдателей.

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В гуманитарной подгруппе договорились обсудить в следующий раз списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и оккупационными администрациями РФ.

Продолжается обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Речь также шла о вступительной кампании в Украине: договариваются о беспрепятственном пересечении линии абитуриентами с захваченной боевиками территории.

В подгруппе безопасности продолжили дискутировать о новых участках разведения войск.

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Евгений Пилипенко
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