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Ослабление карантина. Пункты пропуска на Донбассе будут закрытыми до 22 июня

Ослабление карантина. Пункты пропуска на Донбассе будут закрытыми до 22 июня - Фото
Фото: LIGA.net
26.05.2020, 17:07

В Донецкой ОГА говорят, что открывать пункты пропуска на линии разграничения до 22 июня не планируется

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе полноценно могут заработать не ранее 22 июня. Об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко.

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По его словам, "пока ослаблений по пересечению контрольно-пропускных пунктов не будет".

"Командующий объединенных сил выдал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23:59 минут 22 июня, если в течение этого времени не будет других указаний", - отметил Бойко.

Чиновник напомнил, что в Донецкой области продолжает действовать "красный" режим, который предоставляет дополнительные полномочия правоохранителям и военнослужащим.

"Особых неудобств для местных жителей, кроме того, что они не могут пересечь линию разграничения, как таковых не было", - уточнил Бойко.

  • 22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.
  • 30 апреля министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал к скорейшему улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности – к возобновлению работы КПВВ.

Читайте также: Пункты пропуска на админгранице с Крымом будут закрыты до 22 июня - пограничники

 

Арина Толина
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Донбасс линия разграничения карантин пункты пропуска коронавирус Игорь Бойко
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