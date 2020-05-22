Пункты пропуска на админгранице с Крымом будут закрыты до 22 июня - пограничники

Контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня 2020 года. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, Кабмин опубликовал постановление № 392 об адаптивном карантине, где внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности, в распоряжение №291 (им предусмотрена работа контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с Крымом).
"Срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - отметил Демченко.
Демченко уточнил, что на оккупированную территорию могут попасть люди, у которых есть там регистрация (прописка, - ред.), на материковую Украину - те, кто прописан за пределами оккупированной территории.
"В отдельных случаях может приниматься решение главой Госпогранслужбы в случае, если человеку необходимо пересечь админграницу по гуманитарным причинам", - добавил он.
Отвечая на вопрос, когда могут открыть пункты пропуска на Донбассе, Демченко сказал: "Там ничего пока не меняется, как известно с конца марта ограничения введены командующим операцией объединенных сил, который вправе эти ограничения снять. На данный момент у пограничников нет информации об ослаблении или отмене решения командующего ООС".
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