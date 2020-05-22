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Пункты пропуска на админгранице с Крымом будут закрыты до 22 июня - пограничники

Пункты пропуска на админгранице с Крымом будут закрыты до 22 июня - пограничники - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
22.05.2020, 15:13

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил, в каких случаях могут быть сделаны исключения при пересечении админграницы

Контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня 2020 года. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, Кабмин опубликовал постановление № 392 об адаптивном карантине, где внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности, в распоряжение №291 (им предусмотрена работа контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с Крымом).

"Срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - отметил Демченко.

Демченко уточнил, что на оккупированную территорию могут попасть люди, у которых есть там регистрация (прописка, - ред.), на материковую Украину - те, кто прописан за пределами оккупированной территории.

"В отдельных случаях может приниматься решение главой Госпогранслужбы в случае, если  человеку необходимо пересечь админграницу по гуманитарным причинам", - добавил он.

Отвечая на вопрос, когда могут открыть пункты пропуска на Донбассе, Демченко сказал: "Там ничего пока не меняется, как известно с конца марта ограничения введены командующим операцией объединенных сил, который вправе эти ограничения снять. На данный момент у пограничников нет информации об ослаблении или отмене решения командующего ООС".

  • 22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.
  • 30 апреля министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал к скорейшему улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности – к возобновлению работы КПВВ.

Читайте также: Коронавирус. В ООН хотят, чтобы Украина открыла линию разграничения

 

Арина Толина
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